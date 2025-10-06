Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, örnek gösterilecek bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla resmiyet kazanan Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan birlik, Türkiye’de ilk kez bir büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilmiş oldu. İlçe belediyelerinden temsilcilerin de yer aldığı birlik; sahipsiz hayvanlarla ilgili planlama, bakım, tedavi ve koruma süreçlerinde şehir genelinde tek yetkili yapı olarak faaliyet gösterecek. Birlik bünyesinde sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla şehir genelini kapsayan bütüncül bir planlama yürütülecek.

Kapıçam’da 95 Dönümlük Doğal Yaşam Alanı

Bu kapsamda ilk etapta Kapıçam’da 20 dönümlük Doğal Yaşam Alanı oluşturuldu. 75 dönümlük ek alanla birlikte tesisin kapasitesi 95 dönüme çıkarılıyor. Bölgedeki çalışmalar hızla devam ederken, tesisin sağlık hizmetleri altyapısı da güçlendiriliyor. Elbistan ve Afşin’de de doğal yaşam alanları oluşturuluyor, ayrıca Afşin’de bir kısırlaştırma birimi de kuruluyor. Bunun yanında ilçelere hizmet verecek ortak yaşam alanları için de planlamalar yapılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle yalnızca sokak hayvanlarına barınma imkânı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda veterinerlik hizmetlerinden beslenmeye, rehabilitasyondan kısırlaştırmaya kadar tüm süreci kapsayan kalıcı ve sürdürülebilir bir sistem oluşturuyor.

“Şehrimiz ve Ülkemiz İçin Önemli Bir Adım”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla resmiyet kazanan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, hem Kahramanmaraş için hem de Türkiye için çok önemli bir adım. Türkiye’de ilk kez bir büyükşehir belediyesi bu birliği kurmuş oldu. Artık şehir genelindeki tüm çalışmalar tek elden, planlı bir şekilde yürütülecek. Şehir merkezi ve ilçelerimizde nitelikli doğal yaşam alanları oluşturulacak. Bu sürece katkı sağlayan Sayın Valimiz başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.