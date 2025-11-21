Onikişubat Belediyesi’nin çevre ve doğa temelli kalkınma vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Kumarlı Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İlçe genelinde sürdürülebilir enerji yatırımlarını artırmayı hedefleyen belediye, Milli Enerji Politikası’na katkı sunacak örnek projeler üretmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden detaylı bilgi aldı.

6.85 GWs yıllık üretim hedefleniyor

KumarlıHES’te inşaatın yüzde 70 oranında tamamlandığını açıklayan Başkan Toptaş, proje sahasında baraj/regelatör yapılarından iletim hattına, santral binasından türbin montaj hazırlıklarına kadar tüm süreçleri yerinde değerlendirdi.

KumarlıHES’in tamamlanmasıyla birlikte 2.3 MW kurulu güçle yılda yaklaşık 6.85 GWs enerji üretimi hedefleniyor. Bu üretim, Onikişubat Belediyesi’nin kendi enerji ihtiyacına katkı sunarken, kurum bütçesine de önemli bir gelir sağlayacak.

“KumarlıHES’deçok ciddi mesafe kat ettik”

Başkan Toptaş, göreve geldikleri günden bu yana sürdürülebilir bir mali yapı ve sürdürülebilir projeler üretme vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, KumarlıHES’in bu vizyonun en önemli yatırımlarından biri olduğunu ifade etti. Toptaş, “Göreve başladıktan sonra ilk olarak Kumarlı Hidroelektrik Santralimizin ihalesini yapmıştık. Aradan geçen 7–8 aylık süreçte çok ciddi mesafe kat ettik. Şu anda santral binamızın yüzde 80–90 oranında tamamlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

Santral sahasında yürütülen çalışmalara ilişkin teknik detayları da paylaşan Başkan Toptaş, “Hemen arkamızda gördüğünüz bina türbin ve jeneratörlerin yerleştirileceği ana tesis. Bunun yanı sıra 680 metrelik CTP boru hattımızı 140 metrelik kot farkı ile santral binamıza bağladık. Su alma yapımızda da yüzde 80 seviyesine ulaştık. Türbinlerimiz tesisimize ulaşmış durumda ve çok kısa bir süre içerisinde montaj aşamasına geçeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Onikişubat’ın geleceğine yapılmış büyük bir yatırımdır”

Projenin hem enerji üretimi hem de bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını belirten Toptaş, “Burası sadece bir enerji üretim merkezi değil. Aynı zamanda Kumarlı, Kaynar ve Çukurhisar mahallelerimizin içme suyu kaynağı. Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir endişesi olmasın. İçme suyu hatlarımızı da sulama sistemlerimizi de projemize uygun şekilde tamamladık” dedi.

Başkan Toptaş, projenin tamamlanmasıyla birlikte belediyenin enerji alanında önemli bir kapasiteye ulaşacağını ifade ederek şöyle devam etti:

“Burada 2.3MW’lık bir kurulu güç söz konusu olacak. Senelik yaklaşık 6.85 GWs enerji üretimi hedefliyoruz. Bu da Onikişubat Belediyesi olarak kendi enerjimizi üretmemiz ve kurumsal gelirlerimizi artırmamız anlamına geliyor. İnşallah yaklaşık 1,5 ay içinde tüm inşaatı tamamlayıp hizmete alacağız. Sonrasında ise ilçemize temiz, yerli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı kazandırmış olacağız.”

İnceleme ziyareti sırasında teknik ekiple bir araya gelen Başkan Toptaş, sürece emek veren tüm çalışanlara teşekkür ederek sözlerini “Bu proje, Onikişubat’ın geleceğine yapılmış büyük bir yatırımdır. Çevreyi koruyan, üretimi destekleyen, belediyemize uzun yıllar gelir sağlayacak bir eser ortaya koyuyoruz. Tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleriyle tamamladı.