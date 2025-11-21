Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçeler ve kırsal bölgeler arasında ayrım gözetmeksizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Türkoğlu’ndaki Uzun söğüt Mahallesi’nde yıllardır sürücülerin ulaşımda zorluk yaşadığı, özellikle virajlı yapısıyla sürüş güvenliğini tehlikeye atan yaklaşık 5 kilometrelik grup yolunda geniş çaplı iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Mevcut genişliği 6 metre olan yol, yapılan çalışmalarla 14 metreye çıkartılırken, sürücüler için risk oluşturan keskin virajlar da düzenlenerek görüş mesafesi artırılıyor. Yolun modernize edilmesiyle birlikte, vatandaşların seyahat deneyimi yalnızca daha güvenli ve hızlı hale gelmekle kalmayacak aynı zamanda konfor standartları da ciddi biçimde yükseltilecek. Ayrıca arterde çift yönlü trafik akışı daha akıcı hale gelecek.

Mahalle Sakinleri ve Muhtardan Hizmet Teşekkürü

Yolun genişletilmesi ile birlikte ulaşım sıkıntısının giderileceğini söyleyen Uzun söğüt Mahalle Muhtarı Bekir Arı, “Yolumuzun mevcut genişliği 6 metreydi, yapılan çalışmalarla birlikte 14 metreye çıkartılıyor. Bu yolumuz birçok mahalleye ulaşım sağlıyor. Çalışmalar bittiği zaman yolumuz daha güzel olacak. Çalışmalarından dolayı Uzun söğüt halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e ve çalışanlara çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Günlük ulaşımda daha güvenli bir yol kullanacak olmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Musa Arı, “Bu yol dar ve tehlikeliydi. Yolumuzun genişletilmesi için talebimize hızlı karşılık veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.