Anadolu’nun en büyük kitap fuarında; 400 yazar, 150 yayınevi, 50 söyleşi ve 400 imza programı kitapseverlerle buluşacak.

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür ve sanat etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da bölgenin ve Türkiye’nin en kapsamlı kültür organizasyonlarından biri olan Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nı kitapseverlerle buluşturuyor. 17 Ekim Cuma günü Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) kapılarını açacak olan fuar, 26 Ekim Pazar gününe kadar on gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan Kahramanmaraş Uluslararası Kitap Fuarı, her zamanki gibi zengin içeriği, güçlü yazar kadrosu ve kültürel atmosferiyle edebiyatseverlerin buluşma noktası olacak.

400 Yazar, 150 Yayınevi, 50 Söyleşi ve 400 İmza Programı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, fuarın bu yıl da dolu dolu bir programla gerçekleştirileceği belirtildi. 10 gün sürecek fuar kapsamında; 400 yazar, 150 yayınevi, 50 söyleşi ve 400 imza programı kitapseverlerle buluşacak. Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayacak yayınevleri ve yazarlar, okurlarla bir araya gelerek kitap dünyasının nabzını tutacak. Çocuk ve gençlik yayınlarından edebiyatın klasik eserlerine, akademik yayınlardan sanat kitaplarına kadar her kesime hitap eden binlerce eser, fuar süresince okurlarla buluşacak.

Tüm Vatandaşlar Davetli

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür ve sanatın kalbi yeniden Kahramanmaraş’ta atacak. 10’uncu Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı ile binlerce eseri, yüzlerce yazarı ve on binlerce ziyaretçiyi bir araya getireceğiz. 17 – 26 Ekim tarihleri arasında KAFUM’da düzenlenecek fuarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.