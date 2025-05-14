Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın iş birliğinde Ankara’da düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’na Kahramanmaraş damga vurdu. Sanatın ve kültürün kalbinin attığı fuarda, Kahramanmaraş standı hem estetik zenginliği hem de ziyaretçi yoğunluğuyla öne çıktı.Ankara ATO Congresium’da 5 gün boyunca sanatseverleri ağırlayan fuarda, Kahramanmaraş’ı Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) ve Olgunlaşma Enstitüsü temsil etti. Kadim şehir, asırlardır süregelen sanat mirasını sanat tutkunlarıyla buluşturdu.

KAMEK ve Olgunlaşma Enstitüsü Kahramanmaraş’ı Tanıttı

Fuarda hat, minyatür, sim sırma, ceviz oyma sandık, tezhip, ebru ve çini gibi İslam sanatlarının en nadide örneklerine yer verilirken, Kahramanmaraş standı el emeği ürünleriyle büyük ilgi gördü. KAMEK kursiyerleri tarafından üretilen ve her biri titizlikle hazırlanan eserler, ziyaretçilerden tam not aldı. Sanatseverler, hem görsel şölen sunan eserleri hayranlıkla inceledi hem de Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliğiyle tanışma fırsatı buldu. Olgunlaşma Enstitüsü’nün sunduğu geleneksel motiflerle bezenmiş eserler ise özellikle klasik sanatlara ilgi duyan katılımcıların beğenisini kazandı. Ankara’da adeta Kahramanmaraş rüzgârı estiren fuar, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne sererken, Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını ulusal düzeyde vitrine çıkarmış oldu.

Protokol de Büyükşehir’in Standına İlgi Gösterdi

Fuarda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin standı, protokolün de ilgisini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş standını ziyaret ederek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında el emeği ürünler ve geleneksel sanatların korunması yönündeki çalışmalar büyük takdir topladı.