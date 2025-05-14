Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleştirilen temsili askerlik töreni, engelli bireyler için unutulmaz bir deneyim oldu. Törene katılım oldukça yoğundu. Asker üniforması giyerek silah arkadaşlığı duygusunu tadan özel bireyler, törende ettikleri yeminle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birer neferi olmanın gururunu yaşadı.

Tören boyunca aileler gözyaşlarını tutamazken, engelli bireylerin gözlerindeki mutluluk ve heyecan, tören alanında duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Programa katılan protokol üyeleri de bu anlamlı günde özel bireyleri yalnız bırakmadı.

Törende konuşma yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, anlamı büyük bir etkinlikte yer almanın onurunu yaşadık. Engelli bireyler için düzenlenen temsili askerlik yemin törenine katılarak, bir günlüğüne asker olmanın gururunu yaşayan özel bireylerimizin heyecanına ortak olduk.

Asker üniforması giyen kahramanlarımız, vatan sevgilerini yeminleriyle taçlandırdı. Bu özel anlarda onların gözlerindeki sevinç ve gurur, bizlere umut ve ilham verdi.

Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yemin eden tüm özel bireylerimizi gönülden kutluyorum.

Bir gün değil, her gün yanınızdayız.”

Törende duygularını dile getiren birçok aile, çocuklarının bu anlamlı deneyimi yaşamasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Bazı aileler ise bu tören sayesinde evlatlarının yıllardır hayalini kurduğu askerlik duygusunu tattığını ve bunun kendileri için tarifi imkânsız bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Etkinlik, “Bir gün değil, her gün yanınızdayız” sloganıyla engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemeyi amaçlıyor. Toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen bu tür etkinlikler, hem bireylerin hem de ailelerinin moral ve motivasyonunu artırıyor.