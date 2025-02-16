KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen programda, Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesi bir kez daha hatırlanarak, şehrin kahramanlık destanı vurgulandı.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü, İstanbul’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) iş birliğiyle düzenlenen “Sönmez Bu Ocak” temalı program, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın teşrifleriyle gerçekleşti. Fatih’teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, MARAŞFED Başkanı Cuma Köse, dernek başkanları ve İstanbul’da yaşayan Kahramanmaraşlılar bir araya geldi.

Kurtuluş Bayramı Kutlandı

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Mehteran Takımı’nın sunduğu gösteri izleyicilere duygusal ve coşkulu anlar yaşattı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Maraş’ın Milli Mücadelesini anlatan kısa film gösterimi yapıldı. Program boyunca Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesi bir kez daha hatırlanarak, şehrin kahramanlık destanı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’dan Kahramanmaraş’a Övgü

Etkinliğin onur konuğu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın tarihine ve milli mücadelesine dikkat çekti. Kahramanmaraş halkının bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin Türk milletinin hafızasında önemli bir yer tuttuğunu belirten Tatar, “Bugün burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kahramanmaraş, kurtuluş mücadelesiyle tarih sahnesinde önemli bir yere sahip. Tüm Kahramanmaraşlıların Kurtuluş Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.

“Ecdadımızın Mirasına Hep Birlikte Sahip Çıkıyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Anadolu’nun kurtuluş meşalesini ateşleyen, madalyalı şehir Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Kahramanmaraş’ımız tarihi ve kültürüyle çok zengin bir şehir. Bizler de mukaddes ecdadımızın mirasını yaşatmak ve bu aziz şehre layık olmak için tüm hemşehrilerimizle birlik canhıraş gayret ediyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından birbirimize daha sıkı kenetlendik. Hep birlikte el ele vererek yeni Kahramanmaraş’ı inşa ediyoruz. Hamdolsun bu noktada çok büyük mesafe kat ettik. Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında desteklerini eksik etmeyen, daima yanımızda olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Kahramanlık destanımızın 105. yılında düzenlenen bu organizasyon için MARAŞFED’e teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizin Kurtuluş Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum” cümlelerini kaydetti.

“Kurtuluş Coşkumuzu İstanbul’da Yaşayan Hemşehrilerimizle Paylaşıyoruz”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Kahramanmaraş’ımız çok müstesna ve kimlikli bir şehir. Bu kadim şehrin evlatları olduğumuz için ne kadar iftihar etsek azdır. Kadim şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle ecdadımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Bugün de kurtuluş coşkumuzu İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizle birlikte paylaşıyoruz. Bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.