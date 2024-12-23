Karatutlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya hitaben yönelttiği sorularla, kentte yaşanan çevre ve yapılaşma sorunlarını gündeme taşıdı.

“Birinci Sınıf Tarım Arazileri Yağmalanıyor!”

Kahramanmaraş’ın en verimli tarım arazilerinin gecekondu ve sanayi yapılaşmasına kurban edildiğini ifade eden Karatutlu, şu çarpıcı soruyu gündeme taşıdı:

“Birinci sınıf tarım arazileri neden fabrikalara ve gecekondulara teslim ediliyor? Kahramanmaraş’ın tarım geleceği plansız yapılaşmalara mı feda edilecek? Bu durumun sorumluları kim?”

Bu durumu bir “yağma politikası” olarak nitelendiren Karatutlu, bakanlığı bu gidişata son vermeye çağırdı.

“400 Yataklı Hastane Tarım Arazisine Yapılmamalıydı!”

Karatutlu, Kahramanmaraş’ta yapılmaya başlanan 400 yataklı acil durum hastanesinin, uygun alternatif alanlar olmasına rağmen tarım arazisi üzerine yapılmasına sert tepki gösterdi:

“Şehrimizde tarım arazilerinin yok edilmesine göz yumuluyor! Bu kadar alternatif alan varken hastane neden tarım arazisine yapılıyor? Bu kararı verenler, Kahramanmaraşlı çiftçilerin ve halkın geleceğini düşünmüyor mu?”

“Kılavuzlu Barajı Çevresindeki Kaçak Yapılaşma Durdurulmalı!”

Kılavuzlu Barajı çevresinde artan kaçak yapılaşmaların yalnızca çevreye değil, bölgenin su kaynaklarına ve ekosistemine zarar verdiğini belirten Karatutlu, yetkilileri göreve çağırdı:

“Kılavuzlu Barajı’na sıfır noktadaki kaçak yapılara kim izin veriyor? Bakanlık bu yapılaşmaları neden denetlemiyor? Kahramanmaraş’ın doğal mirası sahipsiz mi bırakıldı?”

“Kahramanmaraş’ı Yağmalatmayacağız!”

Konuşmasında, Kahramanmaraş’ın doğal ve tarımsal zenginliklerinin korunması için kararlı olduklarını vurgulayan Karatutlu, şu güçlü mesajı verdi:

“Kahramanmaraş bizim ve bu toprakların her karışı korunmayı hak ediyor! Tarım arazilerimizin yok edilmesine, barajlarımızın çevresinin betonlaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz, bu yağmaya karşı durmaya devam edeceğiz!”

Kahramanmaraş halkının sesi olmayı sürdüreceğini ifade etti.