Edinilen bilgilere göre, görev sırasında aniden fenalaşan Şan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası olan Şan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip düzenlenecek törenle memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verileceği öğrenildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Uzman Çavuş’un vefatı, ailesi, meslektaşları ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.