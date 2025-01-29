Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, belediye çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, personellere; yaralanmalara müdahale yöntemleri, temel yaşam desteği, kanama kontrolü, kırık ve çıkık gibi acil durumlarda yapılması gereken ilk müdahaleler hakkında kapsamlı teorik bilgiler sunuldu. Eğitim sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmayarak uygulamalı eğitimlerle de personelin bilgileri pekiştirildi. Eğitim süresince katılımcılar öğrendiklerini birebir pratik yaparak deneyimleme fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi, bu tür eğitimlerle çalışanlarının acil durumlara daha bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde müdahale edebilmesini sağlamayı amaçlıyor. Yapılan açıklamada, ilerleyen süreçte farklı konularda da eğitim programlarının devam edeceği belirtildi.