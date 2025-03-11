Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden başarılı ikili, sergiledikleri üstün performansla adlarını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.

Olimpiyat madalyalı milli sporcular, sıralama müsabakasında 580 puan toplayarak altın madalya için mücadele etme hakkı kazandı. Finalde Çek Cumhuriyeti'nden rakipleri Viktorie Sindlerova ve Pavel Schejbal'ı 16-14'lük skorla mağlup eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Bronz madalya ise Sırbistan'dan Zorana Arunovic ve Damir Mikec ikilisinin oldu.

Şevval İlayda Tarhan, aynı organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde de Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak duble başarı elde etti.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılık branşında ilk madalyayı kazandırmıştı. Bu son başarılarıyla milli sporcular, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Türk spor tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı.