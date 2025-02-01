Maçın başlama düdüğüyle hızlı bir tempoda başlayan Kahramanmaraşspor, birçok pozisyonu değerlendiremedi ve ilk yarıda attığı bir gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Rakip kaleyi abluka altına almasına rağmen, ilk yarıda gol sevinci yaşayamadı.

İkinci yarıda her iki takım da gol arayışlarına hız kesmeden devam etti. Karşılıklı atakların yanı sıra, oyunun sertliği de artarak sarı kartların havada uçuşmasına neden oldu. Normal süre içinde gol sesi çıkmadı, ancak maçın son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu.

Kuşadasıspor, karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+2. dakikada Mustafa Aydoğdu'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçerek, kritik bir üç puan aldı. Kahramanmaraşspor, sahadan boynu bükük ayrılarak kendi şehrine eli boş döndü.

Bu sonuçla Kuşadasıspor, düşme potasından uzaklaşırken, Kahramanmaraşspor, puan cetvelinde büyük bir fırsatı kaçırmış oldu.