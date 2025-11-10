Sabah saat 09.00’da, İl Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen Çelenk Sunma Töreni ile başlayan anma etkinliklerinde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. Törende, Atatürk Anıtı’na çelenkler sunularak Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı, minnet ve özlemle anıldı.

Anma programının ikinci bölümü, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde, İbrahim Çalık Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kapsamlı törenle devam etti.

Programa; Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. İrfan Karatutlu, Tümgeneral Ahmet Gülmüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Uğur Gökmen, Vergi Mahkemesi Başkanı Hasan Ertürk, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Ardından İbrahim Çalık Anadolu Lisesi Müdürü Ali Teltik açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Törende ilk olarak, “Atatürk’ün Askerî Kişiliği” konulu konuşmayı Garnizon İstihbarat Üsteğmen Oğulcan Aydosyaptı. Konuşmada, Atatürk’ün liderlik vasıfları, stratejik zekâsı ve askerî başarıları vurgulanarak Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığı anlatıldı.

Ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Akyıldız, “Günün Anlam ve Önemi” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Programda, öğrenciler tarafından “Mustafa Kemaller Tükenmez” adlı şiir seslendirildi; ardından Atatürk Oratoryosu, “Kurtuluş Reçetesi – Mustafa Kemal’in Anısı” sunumu ve “Atatürk Panoroma” adlı tiyatro gösterimi sahnelendi.

Etkinliğin sonunda, Müzik Öğretmeni Şeyma Bekereci ve öğrenciler tarafından Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan bir müzik dinletisi sunuldu. Katılımcılar, “Eklemeli Koca Konak”, “Hey On Beşli On Beşli” ve “Fikrimin İnce Gülü” gibi eserlerle duygusal anlar yaşadılar.

Anma programı, “Sanatın Diliyle Atatürk” Resim Sergisinin gezilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Katılımcılar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andı.