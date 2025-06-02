Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, toplam 102 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 56'sı tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında, arama kararları doğrultusunda 71 şahıs hakkında işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs da gözaltına alındı. Ayrıca, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 4,55 gram esrar, 78,97 gram metamfetamin, 225,56 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,95 gram bonzai hammaddesi, 178,01 gram skunk ve 9.260 paket sigara, içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ayrıca 8 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği de güvenlik güçlerinin eline geçti.

Bu kapsamda, trafik ekipleri de trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan çeşitli ihlallere karşı devriye attı. Yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik dinlemekten 149 araca, abartı egzozdan 75 araca işlem yapıldı. Ayrıca, 361 şahsa sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan işlem uygulandı.