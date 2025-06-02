Firmanın imtiyaz sahibi Hud Gökçe öncülüğünde tasarlanan ve üretimi yapılan demonte kebaplık mangal, hem pratikliği hem de sağlamlığı ile vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Galvanizli Kalın Sacdan Üretildi, Yıllarca Dayanıyor

Gökçe Metal tarafından üretilen mangallar, sıradan sac mangallardan çok daha dayanıklı şekilde, galvanizli kalın demir sac kullanılarak imal ediliyor. Bu sayede uzun ömürlü kullanım sunan mangal, sadece bayram sofralarının değil, yazlık alanların, pikniklerin ve kamp etkinliklerinin de vazgeçilmez aracı olmaya aday.

Hud Gökçe: “Bir işi yapıyorsan en iyisini yapacaksın”

Hud Gökçe, firmanın üretim anlayışını şu sözlerle özetliyor:

“Bir işi yapmak için değil, en iyisini yapmak için yola çıktık. Ürettiğimiz mangallar, hem dayanıklılığı hem de fonksiyonelliğiyle piyasada fark yaratıyor. Gönül rahatlığıyla yıllarca kullanılabilir.”

Kişiye Özel Lazer Kesim Seçeneği

Vatandaşların özel taleplerine de açık olan Gökçe Metal, lazer kesim teknolojisi sayesinde mangallar üzerine kişi ismi, firma logosu veya hediye edilecek kişinin adı gibi özel yazılar da işleyebiliyor. Bu sayede kişiye özel hediyelik mangal üretimi de mümkün hale geliyor. Gerek toplu siparişlerde gerekse bireysel taleplerde, firmaya özel tasarım imkânı sunuluyor.

Toplu ve Bireysel Satış İmkânı – Kolay Ulaşım

Toplu satışların yanında bireysel müşterilere de hizmet verdiklerini belirten Hud Gökçe, “Arzu eden vatandaşlarımız bizlere doğrudan ulaşarak özel siparişlerini iletebilir. Ayrıca Gökçe Metal’in sosyal medya hesapları üzerinden de bizimle kolaylıkla iletişim kurabilirler” ifadelerini kullandı.

İletişim: +90 (553) 710 46 06