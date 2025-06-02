Gerçek sınav formatında ve ÖSYM standartlarında hazırlanan denemelerle öğrenciler, sınav öncesi kapsamlı bir prova yapma imkânı buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu projeleriyle şehirdeki eğitim seferberliğini sürdürüyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik hayata geçirilen desteklere bir yenisi daha eklendi.

Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençler için ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) deneme sınavı düzenledi. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen sınavlar, 11 ilçesinin tamamında eş zamanlı olarak yapıldı. Gerçek sınav formatında ve ÖSYM standartlarında hazırlanan denemelerle öğrenciler, sınav öncesi kapsamlı bir prova yapma imkânı buldu.

Deneme Sınavına 3 Bine Yakın Öğrenci Katıldı

İki gün süren uygulamada, Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumları gerçekleştirildi. Şehir genelinde yaklaşık 3 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavlarında adaylar, sınav atmosferini birebir yaşayarak hem heyecanlarını kontrol etmeyi öğrendi hem de eksik oldukları konuları belirleme şansı elde etti. Öğrencilere tamamen ücretsiz olarak sunulan bu hizmet, sınav tecrübesi kazandırmanın yanı sıra stratejik hazırlık yapma anlamında da önemli katkılar sağladı. Denemeye katılan gençler, uygulamanın sınav stresini azalttığını ve motivasyonlarını artırdığını ifade etti.