KAÇSAM’da düzenlenen kapanış programı renkli anlara sahne oldu. Program boyunca çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, ebeveynler de hem çocuklarının gelişimine hem de eğlenerek öğrenmelerine tanıklık etmenin memnuniyetini yaşadı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yaştan vatandaşa yönelik kültür ve sanat etkinliklerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocuklara özel yürüttüğü sanat kurslarını başarıyla tamamladı. Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi’nde (KAÇSAM) düzenlenen eğitim programının kapanış etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Aylar süren eğitim sürecinin ardından düzenlenen final programında çocuklar, öğrendiklerini sergileme ve doyasıya eğlenme fırsatı buldu. KAÇSAM’ın bahçesinde ve etkinlik alanlarında gerçekleştirilen kapanış programında, çeşitli oyunlar, sahne gösterileri ve atölye etkinlikleri miniklerin beğenisine sunuldu.

Ebeveynler’denKAÇSAM’a Teşekkür

Program boyunca çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, ebeveynler de hem çocuklarının gelişimine hem de eğlenerek öğrenmelerine tanıklık etmenin memnuniyetini yaşadı. Etkinliği değerlendiren aileler, KAÇSAM’da sunulan eğitimlerin çocukların kişisel gelişimi, özgüveni ve sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını ifade ederek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi’nin yeni eğitim döneminde de faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceği ve yine çocukların ilgiyle takip edeceği pek çok kurs ve etkinlikle hizmet vereceği belirtildi.