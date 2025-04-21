Yapılan operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 76 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 42 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 16 şahıs olmak üzere toplam 134 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 88’i tutuklandı.

Operasyonlar sırasında; 37,53 gram metamfetamin, 260,62 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1,51 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) hammadde si, 666 adet sentetik ecza, 640 paket içi doldurulmuş makaron sigara, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekipleri de trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan durumlarla ilgili denetimler yaptı. Bu denetimler sonucunda; 153 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 76 araca abartı egzozdan, 533 şahsa ise sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.