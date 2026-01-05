Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Akif İnan Mahallesinde yer alan Gürkan Sitesi’nde 4. kattaki ikametinde bulunan F.Z.Ş. (15), henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan zemine düştü. Durumu fark eden aile bireyleri ve çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırık bulunduğu değerlendirilen F.Z.Ş., ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede ve site çevresinde inceleme başlatırken, olayın meydana geliş nedeni yapılacak detaylı soruşturmanın ardından netlik kazanacak.