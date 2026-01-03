Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik markası Pusula Maraş, şehrin doğal güzelliklerini ve kış atmosferini yansıtan özel bir etkinliğe daha imza atıyor.

Bu kapsamda, “Kar Maraş’a Başka Yakışır” temalı fotoğraf yarışması başlatıldı. Kahramanmaraş il sınırları içerisinde çekilen kar temalı fotoğrafların yarışacağı etkinliğe başvurular başladı.

Fotoğraf tutkunlarını ve gençleri bir araya getirmeyi amaçlayan yarışma ile şehrin beyaz örtü altındaki eşsiz manzaralarının objektiflere yansıması hedefleniyor. Yarışmaya katılmak isteyenler, tema ile uyumlu olarak çektikleri bir adet fotoğrafı, Pusula Maraş’ın Instagram hesabına mesaj (DM) yoluyla göndererek başvuruda bulunabilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada, başvurular 5 Ocak Pazartesi günü sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda dereceye giren katılımcılar 9 Ocak Cuma günü kamuoyuna duyurulacak.

Yarışmada birinci olan katılımcıya 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise bin TL değerinde hediye çeki verilecek. Pusula Maraş tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya ilişkin tüm detaylara ve başvuru koşullarına Pusula Maraş’ın Instagram hesabı üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.