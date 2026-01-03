Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş-Kayseri Yolu Necip Fazıl Kısakürek Tüneli’nde ilerleyen 46 BS 780 plakalı kamyonette, elektrik aksamından kaynaklı motor yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden trafik ekipleri, sürücü ve 1 yolcuyu güvenli alana alarak tünel trafiğini geçici olarak kapattı.

İtfaiyenin gecikmesi üzerine ekipler, tünelde bulunan yangın söndürme ekipmanlarıyla alevleri kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dakika kapatılan tünel, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.