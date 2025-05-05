6 Şubat depremlerinin ardından yeniden imar ve ihya çalışmaları kapsamında altyapıdan ulaşıma, sosyal yaşam alanlarından çevresel düzenlemelere kadar birçok alanda kapsamlı projeleri hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde altyapı seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projelerden biri de Dulkadiroğlu’nda yer alan Sürmelibey Caddesi’nde devam ediyor.

2 Kilometrelik Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı İnşa Ediliyor

Modern ve dayanıklı altyapı hedefiyle başlatılan projede, Sürmelibey Caddesi’ne toplam 14 Milyon TL’lik yatırımla 2 kilometrelik kanalizasyon ve yağmursuyu hattı kazandırılıyor. KASKİ ekipleri tarafından titizlikle sürdürülen imalat çalışmalarıyla hem mevcut altyapı sorunları gideriliyor hem de bölgenin uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek bir sistem oluşturuluyor.

Yedi Mahallenin Altyapısı Güvence Altında

Hayata geçirilen altyapı projesi yalnızca Sürmelibey Caddesi’ni değil, aynı zamanda çevresindeki geniş bir yerleşim alanını da kapsıyor. Projeyle birlikte Şeyh Şamil, Dulkadiroğlu, Bağlarbaşı, Namık Kemal, Aslanbey, Yahya Kemal ve Kanuni mahallelerinin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı da modern bir yapıya kavuşuyor. Böylece olası sel baskınlarının önüne geçilmesi, çevre kirliliğinin azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Tamamlandığında Önemli Sorunlara Neşter Vurulmuş Olacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte özellikle kış aylarında yaşanan taşkın ve su baskınlarının sona ermesi, eskiyen ve yetersiz kalan hatların yenilenmesiyle birlikte altyapı arızalarının büyük oranda azalması hedefleniyor. Ayrıca, bölgedeki yaşam standartlarının yükselmesiyle birlikte ekonomik ve sosyal canlılığın da artması bekleniyor.