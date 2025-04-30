Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 30 Nisan Çarşamba akşamından itibaren Andırın, Göksun ve Türkoğlu ilçelerinde etkili olması beklenen gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan açıklamada, yağışların 1 Mayıs Perşembe akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara yol açabileceği kaydedildi. Vatandaşların bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleriyle sahada olacağı ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.Vatandaşların acil durumlarda ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden ilgili ekiplere ulaşabileceği hatırlatıldı.