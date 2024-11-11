Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 4-11 Kasım 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 74 şahısın yanı sıra, uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 3 şahıs olmak üzere toplam 78 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonlar sonucunda 35 şahıs tutuklandı.

Operasyon sırasında; 17,91 gram Metamfetamin, 9,04 gram Esrar, 105,2 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 237 adet Sentetik Ecza, 15 adet ruhsatsız Tabanca ve 10 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 34 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 23 araca abartı egzozdan, 194 şahsa ise sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.