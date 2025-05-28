Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 29 Mayıs Perşembe günü kuzey ilçelerde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Özellikle Afşin, Andırın, Elbistan ve Göksun’da sabah saatlerinden itibaren yağışların etkili olacağı belirtildi. AKOM’dan yapılan açıklamada, yağışların sabah saat 10.00’da başlamasının ve akşam 18.00’a kadar aralıklarla devam etmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Bu süreçte meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurguladı.

Tüm Ekipler Sahada Olacak

Büyükşehir Belediyesi, yağışların oluşturabileceği risklere karşı tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Belediye ekiplerinin sahada tam kadro görev başında olacağı belirtilirken, altyapı hatlarında kontrollerin sıklaştırıldığı, su tahliye sistemlerinin gözden geçirildiği ve kritik noktalarda ekiplerin konuşlandırıldığı aktarıldı. Açıklamada, vatandaşların acil bir durumla karşılaşmaları halinde ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden ilgili birimlerle iletişime geçebilecekleri hatırlatıldı.