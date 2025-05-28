6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş’ın inşası büyük bir hızla sürerkendepremde hasar gören tarihi yapılar da bir bir ayağa kaldırılıyor.

Yeniden inşa süreci kapsamında konutve iş yerleriyle birlikteşehrin kültürel mirasının önemli parçaları da geleceğe taşınıyor. Bu çerçevede restore edilen en önemli eserlerden biri de Tarihi Ceyhan Köprüsü oldu. Şehrin tarihi dokusuna önemli katkılar sunan ve geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Ceyhan Köprüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle restore ediliyor. Aslına uygun şekilde yürütülen çalışmalar, hem estetik hem de yapısal sadakat gözetilerek gerçekleştiriliyor.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda %70 ilerleme kaydedildi. Köprü üzerindeki en kritik aşamalardan biri olan kemer kalıp askılama işlemi başarıyla tamamlandı. Bu sürecin ardından, taş kemer yapımına geçildi ve inşa faaliyetleri yoğun bir tempoyla sürdürülüyor. Aydınlatmasıyla birlikte restorasyonun yılsonuna kadar tamamlanarak Tarihi Ceyhan Köprüsü’nün yeniden halkın kullanımına açılması hedefleniyor.

“Kültürel Mirasımızı Ayağa Kaldırıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Ceyhan Köprüsü, sadece bir ulaşım noktası değil; Kahramanmaraş’ımızın hafızası, geçmişle kurduğu bağın simgesi. 6 Şubat depremlerinde aldığımız ağır yaraların izlerini silmeye çalışırken, şehrimizin tarihî yapılarını da ayağa kaldırıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde yürütülen bu restorasyon, hem teknik hassasiyet hem de kültürel sorumluluk açısından örnek teşkil ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar köprümüz yenilenen yüzü ve aydınlatmasıyla yeniden vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.