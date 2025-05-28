Teşkilatıyla birlikte Antalya’ya giden ve tribünlerde takımıyla omuz omuza yer alan Başkan Demiröz, gösterdiği bu vefa örneğiyle yalnızca bir siyasi figür olarak değil, aynı zamanda spora gönül veren bir lider olarak büyük takdir topladı.

Final maçına katılan tek il başkanı olan Demiröz’ün bu duyarlı tavrı, spor camiasında ve şehir halkı arasında yankı uyandırdı. Taraftarlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan bu destek, sosyal medyada da geniş yer buldu. Çok sayıda vatandaş, Başkan Demiröz’e teşekkür mesajları paylaşarak, bu birlik ruhunun önemine dikkat çekti.

Halkla iç içe siyaset anlayışı ve toplumsal meselelerdeki aktif duruşuyla tanınan Hüseyin Vahit Demiröz, İstiklalspor’un yanında yer alarak yalnızca bir müsabakaya değil, Kahramanmaraş’ın ortak değerlerine sahip çıktığını gösterdi.

Başkan Demiröz’ün bu anlamlı desteği, spora ve yerel değerlere duyduğu hassasiyetin somut bir yansıması olarak hafızalara kazındı. Gerek siyasi arenadaki yapıcı yaklaşımı, gerekse sosyal sorumluluk bilinciyle vatandaşla bağ kurması, onu toplum gözünde daha özel bir konuma taşıdı.