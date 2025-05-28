Bu tarihi başarının en önemli mimarlarından biri ise, sezonun ikinci yarısında Bursa Nilüfer FK’dan transfer edilen Aykut Çift oldu. Attığı kritik gollerle takımını adeta sırtlayan başarılı futbolcu, performansıyla hem taraftarın hem de şehrin takdirini kazandı.

İstiklalspor formasıyla yalnızca ikinci devrede 18, play-offlarda ise 6 gole imza atan Aykut Çift, sezon genelinde ulaştığı 23 golle TFF 3. Lig’in gol kralı unvanını kazandı. Bu etkileyici başarının ardından, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı ve iş insanı Mustafa Narlı, Aykut Çift’i makamında misafir ederek özel bir ödül ile onurlandırdı.

Narlı: Aykut Kardeşimiz Şehrimizle Güzel Bir Bağ Kurdu

Başarılı forvete 500 bin TL’lik ödül takdim eden Başkan Narlı, Aykut Çift’in hem takımına hem de şehre büyük bir değer kattığını vurgularken şu ifadeleri kullandı:“Kahramanmaraş İstiklalspor’un bu önemli başarısında emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Aykut Çift, sahadaki azmi ve performansıyla hepimize büyük bir heyecan yaşattı. Özellikle kardeş şehrimiz Trabzonlu olması dolayısıyla şehrimizle kurduğu gönül bağı ve ekstra motivasyonu, onu daha da özel kıldı. Spor; birleştirici, iyileştirici ve umut veren bir güçtür. Bu nedenle şehirdeki tüm kesimlerin ve iş dünyasının değerli isimlerinin spora ve genç yeteneklere destek vermesi büyük önem taşıyor. Bu başarı, sadece bir futbol zaferi değil; birlik ve inancın da bir simgesidir. Hepimizin ortak gururudur.”

Çift: Kahramanmaraş’ta Kendimi Evimde Gibi Hissediyorum

Aykut Çift ise kendisine gösterilen bu anlamlı ilgi ve ödül için teşekkür ederek duygularını şu sözlerle ifade etti:“Kahramanmaraş’a geldiğim ilk günden bu yana kendimi evimde gibi hissettim. Trabzonlu bir kardeşiniz olarak bu şehirle kurduğum bağ, bana sahada ekstra güç verdi. Gol krallığı ve şampiyonluk mutluluğunu bu güzel şehirle yaşamak benim için çok kıymetli. Ayrıca, yaşanan büyük depremlerin ardından bu şehri hep birlikte ayağa kaldırmak için herkesin elini taşın altına koymuş olması çok önemli. Ben de sahada gösterdiğim mücadelemle bu sürecin bir parçası olmak için çalıştım ve bundan dolayı çok mutluyum. Önümüzdeki sezon daha büyük hedefler için çok çalışacağız.”