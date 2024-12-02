Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş’ta 25 Kasım – 1 Aralık 2024 tarihleri arasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 61 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 18 kişi olmak üzere toplam 86 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonda gözaltına alınan 44 kişi tutuklandı.

Yürütülen çalışmalarda, toplamda 25,46 gram metamfetamin, 922,78 gram esrar, 125,57 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 370 adet sentetik ecza, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine yol açan durumlarla ilgili olarak, trafik ekipleri tarafından: 32 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 15 araca abartı egzozdan, 212 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.