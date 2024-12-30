Edinilen bilgilere göre; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 20 - 26 Aralık 2024 tarihleri arasında, il genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde kent genelinde operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde, çeşitli yasa dışı maddeler ele geçirildi.

Bunlar arasında; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tabanca mühimmatı, 2 adet Kaleşnikov fişeği, 55 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 5 adet sentetik uyuşturucu hap, 500 kg kıyılmış tütün, 23 adet sikke, 7 adet tarihi obje, 1 adet dedektör ve 45 litre kaçak alkol bulunuyor.

Yapılan operasyonlar sonucunda aranan 211 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca trafik denetimleri sonucunda, 13.918 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 519 araç sürücüsüne toplamda 1.562.124 TL idari para cezası uygulandı. Bunun yanında 83 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 9 şahsın sürücü belgesi de geri alındı. Radar denetimlerinde kurallara uymayan 124 sürücü ve yolcuya da 278.428 TL idari para cezası kesildi.

Yine, ülkeye kaçak yollarla girdiği anlaşılan toplam 32 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemler başlatıldı. Yol izin belgesi olmadan seyahat eden 13 Suriye uyruklu şahsa da toplamda 59.033 TL idari para cezası uygulandı.

Son olarak, terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 5 şüpheli D.K. (36), B.U. (56), A.K. (34), O.S.H. (33), İ.D. (30)) yakalanarak gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.