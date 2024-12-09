Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 02.12.2024 - 09.12.2024 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler kapsamında önemli başarılar elde etti. İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 76 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 15 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 16 şahıs olmak üzere toplam 107 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte, 50 şahıs tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında elde edilen bulgular ise dikkat çekti. Toplamda, 385,95 gram metamfetamin, 21,46 gram esrar, 7,39 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 345,5 adet sentetik ecza, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan durumlar da kayıt altına alındı. Bu kapsamda 43 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 27 araca abartı egzozdan ve 232 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.