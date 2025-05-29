6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak başlatılan altyapı seferberliği tüm hızıyla sürüyor.

Kritik öneme sahip altyapı yatırımları, şehir merkezinin yanı sıra özellikle kırsal mahallelerde yeniden inşa edilen köy evlerine de odaklanıyor. Nurhak, Ekinözü, Türkoğlu, Göksun, Çağlayancerit, Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda toplam 34 mahallede, yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Proje kapsamında, söz konusu 7 ilçedeki 34 mahallede yer alan köy evlerine toplam 240 Milyon TL’lik yatırımla kanalizasyon altyapısı kazandırılıyor. Şu ana kadar 50 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı planlandı ve çalışmalar hızla devam ediyor.

“Tüm Gücümüzle Sahadayız”

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depremin hemen ardından başlatılan altyapı seferberliğinin, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak adına büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Yalnızca merkez ilçelerde değil, kırsal alanlardaki tüm yeni yerleşim alanlarında da modern altyapı sistemleri inşa ediyoruz. Tüm gücümüzle sahadayız. Hedefimiz, Kahramanmaraş’ı daha yaşanabilir, daha dirençli bir şehir haline getirmek” denildi.