Güvenlik güçlerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak adeta ölüme meydan okuyan motosikletli bir şahıs, soluk kesen bir takibin ardından kıskıvrak yakalandı.

GÜVENLİK EKİPLERİNİN DUR İHTARINA UYMADI

Olay, 05 Eylül 2025 Salı gecesi saat 23:10 sıralarında, yüzlerce depremzedenin sığındığı Kahramanmaraş Havalimanı Konteyner Kenti’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, konteyner kent girişinde rutin denetimlerini gerçekleştiren güvenlik ekipleri, 46 AIR 060 plakalı Kuba marka motosikletin sürücüsü H.K.’ye ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü, bu uyarıyı hiçe sayarak hızla konteyner kentin ara sokaklarına daldı ve gözden kaybolmaya çalıştı.

AMANSIZ TAKİP 39. SOKAKTA SON BULDU

Tehlikeli manevralarla izini kaybettirmeye çalışan H.K.’nin peşini bir an olsun bırakmayan güvenlik güçleri, şahsı 39. sokağa kadar amansızca kovaladı. Takibin sonunda motosiklet, sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yapılan titiz araştırmalar neticesinde, kaçak sürücünün konteyner kentindeki bir konteynere sığındığı belirlendi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE KÜSTAHÇA DİRENİŞ!

Belirlenen adrese intikal eden ekipler, konteyner önünde M.K. ve N.K. isimli şahıslarla karşılaştı. Bu kişiler, aranan şahsın içeride olmadığını iddia ederek görevlilere zorluk çıkardı. Bu esnada olaya dahil olan ve kendisini “Havalimanı Konteyner Kent çalışanı” olarak tanıtan O.Ş. isimli şahıs ise, “Aradığınız şahıs buraya girmedi. İçeri bakmak için arama kararı getirmelisiniz” diyerek ekiplere meydan okudu.

MEYDAN OKUYAN ŞAHIS UZAKLAŞTIRILDI

Görevlilerin “Siz burada mı ikamet ediyorsunuz?” sorusuna O.Ş., “Ben konteyner kentte kalıyorum. Canınız istiyorsa tutanak tutun, şikayet edin bakalım. Ben bu kentte her şeye karışırım!” şeklinde küstahça yanıtlar vererek tansiyonu yükseltti. O.Ş., sergilediği bu kabul edilemez tutumun ardından olay yerinden uzaklaştırıldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Pes etmeyen güvenlik güçleri, kısa bir süre sonra H.K.’nin konteynerden çıktığı bilgisine ulaştı. Derhal yakalanan şahsın yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan H.K. hakkında ‘Dur İhtarına Uymamak’ ve ‘Ehliyetsiz Araç Kullanmak’ suçlarından yasal işlem başlatıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Güvenlik tedbirleri kapsamında konteyner kent içerisindeki denetimler artırılırken, benzer olayların tekrarlanmaması için ek önlemler alındığı belirtildi.