Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası ağır hasar gören 9 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine devrildiği enkaz altında kalan operatör Ömürcan Akyürek (26) hayatını kaybetti.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve AFAD arama-kurtarma birlikleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda, enkaz altında kalan Akyürek'in cesedine ulaştı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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