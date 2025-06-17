Başkan Görgel, “4 bin seyirci kapasiteli bu tesisimizle birlikte hem sporcularımız modern ve sağlıklı bir zeminde mücadele edecek hem de vatandaşlarımız maçları çok daha konforlu bir ortamda izleme fırsatı bulacak. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kahramanmaraş, spor altyapısını güçlendiren önemli bir yatırıma daha kavuşuyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen yeni futbol sahası projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehirler Arası Otobüs Terminali arkasında, Merkez Spor Kompleksi’nin hemen yanında inşa edilen tesis, 4 bin seyirci kapasitesiyle şehrin en önemli spor alanlarından biri olacak.

Projede çim ekimi çalışmaları tamamlanırken, tribün, soyunma odaları ve idari binaların yapımı da yoğun şekilde sürdürülüyor. Modern mimarisi ve yüksek standartlara uygun yapısıyla dikkat çeken tesis, hem sporculara hem de sporseverlere üst düzey konfor sunmayı hedefliyor.

Yeni futbol sahası, şehrin spor kültürüne katkı sağlamanın yanı sıra amatör ve profesyonel futbol kulüplerinin daha sağlıklı şartlarda antrenman ve müsabaka yapmasına olanak tanıyacak. Tribün kapasitesiyle de futbolseverlere geniş ve konforlu bir izleme deneyimi sunacak tesisin, kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

“Spor Altyapısını Güçlendirmeye Devam Ediyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yeni futbol sahası projesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Şehrimizin spor altyapısını daha da güçlendirmek ve gençlerimize daha iyi olanaklar sunmak adına önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz yeni futbol sahası çalışmaları hızla ilerliyor. 4 bin seyirci kapasiteli bu tesisimizle birlikte hem sporcularımız modern ve sağlıklı bir zeminde mücadele edecek hem de vatandaşlarımız maçları çok daha konforlu bir ortamda izleme fırsatı bulacak. Özellikle Merkez Spor Kompleksi’ne komşu konumda olması, bu alanı bir spor vadisine dönüştürecek. Bu çalışma yeni stadyumumuz yapılana kadar takımlarımız için çözümümüz olacak. Tabi daha sonra bu alan diğer lig karşılaşmaları için kullanılacak. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı uğurlu olsun” cümlelerini kaydetti.