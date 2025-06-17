Başkan Hanifi Toptaş’ın talimatlarıyla başlatılan kilit parke çalışmaları kapsamında Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde toplam 10 bin metrekarelik parke döşemesi gerçekleştiriliyor.

‘Ulaşımda kalite, yaşamda konfor’ mottosuylaOnikişubat’ı merkezden kırsala analiz ederek yol standardını çok daha yükseklere çıkarmayı hedefleyen Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş öncülüğünde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ilçenin birçok noktasında faaliyetlerini yürütene Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak hızla gelişen mahallelerden biri olan Önsen’de kilit parke çalışması gerçekleştiriyor.

Başkan Hanifi Toptaş’ın talimatlarıyla başlatılan kilit parke çalışmaları kapsamında Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde toplam 10 bin metrekarelik parke döşemesi tüm hızıyla sürüyor.

Yaklaşık 4 kilometrelik yolu kapsayan çalışma, bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşların günlük hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Vatandaşlar memnun, mahalle yolları daha güvenli

Özellikle Mehmet Akif Ersoy ve Maraşal Fevzi Çakmak caddeleri gibi mahalle içi ana arterlerde yapılan parke çalışmaları, hem araç sürücülerinin hem de yayaların güvenliğini artırıyor.

Bozuk ve çamurlu yollarda yaşanan zorlukların sona ermesiyle birlikte, bölge sakinlerinden gelen olumlu geri bildirimler de dikkat çekiyor.

Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte hem estetik açıdan daha düzenli bir görünüm kazanan cadde ve sokaklar, hem de altyapısıyla uzun yıllar hizmet verecek bir yapıya kavuşmuş olacak.

Başkan Toptaş: “Ulaşım, kalkınmanın omurgasıdır”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla ilçenin her köşesinde yatırımların hız kesmeden sürdüğünü ifade ederek, “Önsen mahallemizde başlattığımız 10 bin metrekarelik kilit parke çalışmamız, hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin çehresini değiştirecek. Ulaşım, bir şehrin gelişmesinde omurga görevi görür. Bizler de yerel yönetimler olarak bu vizyonla çalışmalarımızı sahada uygulamaya kararlıyız. Önsen’de gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, birçok alanda yürüttüğümüz ulaşım yatırımlarımızın yalnızca bir parçası. İlçemizin dört bir yanında yol bakım, asfaltlama, parke döşeme ve yeni güzergâh açma gibi çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.