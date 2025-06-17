Onikişubat Belediyesi, spor yatırımlarıyla ilçede sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmayı sürdürürken, çeşitli kurslarla da çocuklara sporla iç içe bir yaşamın kapılarını aralıyor. İlçede sporun tabana yayılması adına önemli bir adım olarak değerlendirilen yüzme kursları, aynı zamanda yaz döneminde çocukların kaliteli zaman geçirmesine olanak tanıyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın talimatları doğrultusunda başlatılan kurs programı kapsamında, başvurular 16-22 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek. Başvurular sırasında kimlik fotokopisinin ibraz edilmesi yeterli olacak.

Kurslar, Onikişubat Belediyesi’ne bağlı üç farklı kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilecek. Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu (Tavşantepe Mahallesi), Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu (Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi) ve Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu (Cumhuriyet Mahallesi) bu kapsamda hizmet verecek. Aynı zamanda başvurular da bu havuzlardan herhangi birinden yapılabilecek.

1 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek kurslarda, çocuklar alanında uzman eğitmenler eşliğinde temel yüzme tekniklerini öğrenme ve geliştirme fırsatı bulacak. Belediye bünyesinde hizmet veren modern yüzme havuzları sayesinde, katılımcıların güvenli ve hijyenik ortamlarda eğitim alması sağlanacak.

Kısıtlı kontenjanla açılan kurslara ilginin yoğun olması beklenirken, yetkililer başvuru süresinin kaçırılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Detaylı bilgiye, Onikişubat Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ve yüzme havuzlarından ulaşılabileceği belirtildi.