İftar programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Kahramanmaraş milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Başkanı M. Burak Gül ve çok sayıda partili katıldı.

Geçmişten Günümüze AK Parti'nin Dönüşümü Vurgulandı

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana yaşadığı zorlukları ve önemli dönüşümleri anlattı. Yavuz, Türkiye'nin AK Parti döneminde önemli bir kalkınma süreci yaşadığını belirterek, "AK Parti dönemi tam bir mücadele dönemidir. Çok büyük işler yaptık, çok özel ve güzel işlere vesile olduk. Birçok yenilik, güzellik ve dönüşüm gerçekleşti ve her birinin altında sizin imzanız var" şeklinde konuştu.

Başörtüsü Yasağının Kaldırılması ve Savunma Sanayii İlerlemeleri Öne Çıktı

Yavuz, Türkiye'deki en önemli dönüşümlerden birinin başörtüsü yasağının kaldırılması olduğunu vurguladı. 2011 yılına kadar başörtüsü ile ilgili yaşanan zorlukları hatırlatarak, "Bir zamanlar başörtüsü yasağı nedeniyle kadınlarımız kamu görevlerinden dışlanıyordu. Bugün ise başörtüsü serbest oldu. Türkiye’de zihniyet devrimi gerçekleşti. Az şey mi?" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli adımlar attığını belirterek, özellikle S-400 hava savunma sisteminin alımına karşı çıkanlara rağmen Türkiye'nin bu adımı atarak savunma sanayii alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

"Vefa Duygusu ve Birlikte Yol Almanın Önemi"

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, partililerin özündeki vefa duygusunun ve birlikte yol almanın önemine değindi. Gül, “Bizi güçlü kılan, özümüzdeki vefa duygusu ve kurduğumuz gönül bağlarıdır. Vefayı unutmayarak birlikte yol almanın önemine inanıyoruz" diyerek, vefa kültürünün AK Parti'nin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

"Türkiye'de Büyük Bir Dönüşüm Gerçekleşti"

Ali İhsan Yavuz, AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de büyük bir dönüşüm gerçekleştiğini ifade etti. Kahramanmaraş’ın AK Parti’ye verdiği desteğin, bu mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesinde büyük bir rol oynadığını vurgulayan Yavuz, "Cumhurbaşkanımız, yüzde 76'ya varan destekle bu büyük dönüşümün öncüsü oldu. Biz, Türkiye’de birçok ilki yaşadık. İlkler, yenilikler, güzellikler gördük. Emin olun, çok daha fazla ilki, çok daha fazla yeniliği ve güzelliği hep birlikte yaşayacağız" dedi.