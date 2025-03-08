Çeşitli nedenlerle kullanılamayacak hale gelmiş sıralar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula naklediliyor. Okula gelen sıralar, talaş alma, zımparalama, dolgu ve vernik işlemleri ile metal aksamın yeniden boyanması, eksik parçalarının tamamlanması ve son olarak montajları yapılarak ilk günkü haline getiriliyor.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alan Şefi Ramazan Çekiç, proje kapsamında kullanılmış sıraların atölyelerde onarılarak sıfır hale getirildiğini ve bu sayede geri dönüşüm sürecine büyük katkı sağlandığını belirtti. Çekiç, “On yıl, on beş yıl kullanılmış sıralar, öğrencilerimiz tarafından yenilenerek tekrar okullarımıza kazandırılıyor. Bu süreç, hem ekonomik açıdan hem de sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Öğretmeni Muhammet Ali Çelebi, öğrencilerin, döner sermaye kapsamında çalışarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını ve geri dönüşümün çevresel etkiler açısından büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Metal Teknolojisi Alan Şefi Mahmut Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü deposundan gelen hurda sıraların tamamen temizlenip boyanarak eski haline getirildiğini ve tekrar okulların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Bu kapsamda okulun atölyelerinde öğretmenlerinin nezaretinde Mobilya Alanı ve Metal Alanı’ndan 22 öğrenci çalışmaktadır. Öğrenciler yaptıkları bu uygulamalarla uzun yıllar hizmet verecek öğrenci sırası revizyonu yapmanın haklı gururunun yanı sıra hem mesleki bilgi ve becerilerini arttırmakta hem de aldıkları ücretlerle aile bütçelerine katkıda bulunmaktadır.

Deprem Sonrası Okullara Destek

Okul Müdürü Mehmet Gazi Ergören, okulun 1400 MESEM ve 600 örgün öğrencisiyle sektöre nitelikli eleman yetiştirdiğini belirterek, geri dönüşüm kapsamında eski sıraların yenilenip yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili önemli bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. İlk etapta 500 sıranın yenileneceğini, bir kısmının teslim edildiğini ve sürecin devam edeceğini duyurdu.

Deprem sonrası zarar gören okullara destek olmak amacıyla yürütülen bu çalışma, okulların yeniden açılmasına ve eğitim hayatının normalleşmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ergören, “Depremin yaralarını sarmak ve öğrencilerimizi tekrar sıralarına kavuşturmak adına bu projeyi sürdüreceğiz” diyerek, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.