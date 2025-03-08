Kadınların, sadece aile içinde değil, eğitimden iş dünyasına, sanattan bilime kadar hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini ifade eden Ünlüer, "Geleceğimizi şekillendiren, nesillerimizi yetiştiren kadınlarımızın eğitimde, çalışma hayatında ve toplumun her alanında hak ettikleri değeri görmeleri, onlara duyduğumuz saygının en büyük göstergesidir" dedi.

Türk kadınının tarih boyunca büyük başarılara imza attığını vurgulayan Ünlüer, Kurtuluş Savaşı’nda kahramanca mücadele eden Senem Ayşe, Şerife Bacı, Nene Hatun gibi isimleri ve bağımsızlık mücadelesine öncülük eden Halide Edip Adıvar ile Türkiye’nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’i hatırlatarak, Türk kadınının her alanda topluma hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

Kadınların bilgi, emek ve özverileriyle güçlü bir toplum inşa ettiğini belirten Vali Ünlüer, karşılaştıkları zorluklara rağmen yılmadan mücadele eden kadınların, sadece bugünün değil yarının da teminatı olduğunu ifade etti.

Mesajında, başta şehit ve gazi yakını kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Vali Ünlüer, kadınların hayatın her alanında başarılarının ve mutluluklarının daim olmasını temenni etti.