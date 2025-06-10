Yapılan açıklamada, hem doğayı hem tarım alanlarını korumak adına anız yakma uygulamasından kesinlikle uzak durulması gerektiği belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Tarım alanlarında ve kırsal bölgelerde sıkça rastlanan bu yangınların hem çevreye hem de insan sağlığına ciddi zararlar verdiğine dikkat çeken İtfaiye Dairesi Başkanlığı, anız yakmanın aynı zamanda yasal yaptırımları da beraberinde getirdiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, anız yakmanın tarımsal ve doğal ekosistemler üzerinde yıkıcı etkileri olduğu belirtildi. Toprağın verimliliğini doğrudan etkileyen bu uygulamanın, özellikle topraktaki karbon ve azot dengesini bozarak tarım alanlarını giderek verimsizleştirdiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Organik madde miktarının azalması, mikrobiyolojik aktivitenin gerilemesi ve canlı yaşamının yok olması gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda toprağın su tutma kapasitesi azalmakta ve erozyon riski artmaktadır” denildi.

Trafik Kazalarına Davetiye Çıkarıyor

İtfaiye Dairesi, anız yangınlarının yalnızca tarım alanlarını değil, şehirlerarası yolları da tehdit ettiğine dikkat çekti. Özellikle karayolları kenarında çıkan yangınların görüş mesafesini azaltarak ciddi trafik kazalarına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Bu nedenle hem çiftçilerin hem de vatandaşların daha duyarlı olması gerektiği ifade edildi.

Anız Yakanlara Cezai İşlem Uygulanıyor

Açıklamada, anız yakmanın yasalarla da açıkça yasaklandığı hatırlatıldı. 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5491 sayılı kanun, 6831 sayılı Orman Kanunu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025/1 sayılı Tebliği kapsamında anız yakanlara cezai işlemler uygulandığı ifade edildi.

Vatandaşlara Çağrı: Doğayı Koru, Yasaya Uygun Davran

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, tüm vatandaşlara seslenerek hem doğayı hem tarım alanlarını korumak adına anız yakma uygulamasından kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirtti. Açıklamanın sonunda, “Toprak bizim geleceğimizdir. Onu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerine yer verildi.