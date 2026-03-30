Komşuların ihbarı üzerine eve gelen ekipler, kadını hareketsiz halde buldu; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan avukat oğul hakkında "üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sürecinde K.Y.'nin öldürme kastı bulunmadığı yönündeki savunmasına itibar edilmedi.
Mahkeme heyeti, suçun işleniş şekli ve olayın vahametini dikkate alarak sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Kararda, sanığın suç sonrası pişmanlık göstermemesi nedeniyle herhangi bir indirim uygulanmadı.