Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla yol yatırımlarını artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan yeni yerleşim alanlarında da hummalı bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların yeni adresi, Azerbaycan Mahallesi oldu. Deprem sonrası inşa edilen yeni konutlarla birlikte hızla gelişen mahallede, ulaşım altyapısının modernize edilmesi için yoğun bir mesai harcanıyor.

Ana ve Ara Yollar Sıcak Asfaltla Kaplanıyor

Bölgedeki ulaşım ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan çalışmalar çerçevesinde ekipler, yeni yerleşim alanında ana ve ara arterleri sıcak asfaltla kaplayarak kalıcı bir ulaşım ağı oluşturuyor. Sıcak asfalt uygulamaları, hem sürüş konforunu hem de yol güvenliğini artırırken, uzun ömürlü yapısıyla da maliyet etkin bir çözüm sunuyor.

Deprem Sonrası İyileşme Sürecine Katkı

Yol yatırımları, yalnızca ulaşım konforunu artırmakla kalmıyor, aynı zamanda deprem sonrası şehrin yeniden inşası ve iyileşme sürecine de önemli bir katkı sağlıyor. Yeni yerleşim alanlarında sürdürülen bu üstyapı hamleleri, vatandaşların hayatına doğrudan dokunuyor.