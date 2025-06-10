Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, CHP'li Belediye Başkanı Haydar İkizer'i "insanlık ayıbı" ile suçlayarak ültimatom verdi.

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, depremin merkez üssü olan bölgede düzenlediği basın açıklamasında Pazarcık Belediyesi’ni ağır suçlarla itham etti.

Dağ, "Asrın felaketi"nin ardından çadır ve konteynerlerde yaşam mücadelesi veren işçilerin, belediye yönetimi tarafından maaşlarının yarı yarıya kesilmesi ve bayram ikramiyelerinin ödenmemesiyle "ikinci bir enkaza" sürüklendiğini açıkladı.

Kurban Bayramı arifesinde yaşanan bu uygulamaların, özellikle depremde yakınlarını kaybeden işçileri sefalete mahkûm ettiğini vurgulayan Dağ, "Belediye Başkanı Haydar İkizer’in keyfi politikaları, emekçileri açlıkla terbiye etme girişimidir" ifadelerini kullandı. Sendika adına yaptığı çağrıda, "Bu vebalin altından kalkamazsınız! Derhal bu zulme son verin!" diyerek Belediye Başkanı’nı uyardı.

Dağ’ın dikkat çektiği bir diğer iddia, belediyenin sendikalı işçilere yönelik "rüşvet teklifi" oldu. Buna göre, belediye yönetimi işçilere "Sendikadan istifa ederseniz 5 bin TL fazla ödeme yapacağız" taahhüdünde bulunuyor. Ancak Dağ, bu tutarın toplu iş sözleşmesiyle zaten ödenmesi gereken fakat eksik yatırılan ücret olduğunu belirterek, "Bu göz boyamadır. Asıl hedef, sendikamızı güçsüzleştirip işçileri çaresizliğe itmektir" dedi.

Belediye’nin "bütçe yetersizliği" gerekçesini ise çarpıcı bir örnekle çürüttü: "İşçi maaşlarını ödeyemeyen belediye, aynı dönemde personel sayısını %70 artırarak yandaş istihdam etti. Bu, bütçe açığı bahanesinin samimiyetsizliğini kanıtlıyor!" ifadelerini kullandı.

CHP’nin asgari ücret söylemiyle çelişen uygulamalara da dikkat çeken Dağ, "CHP’li belediye başkanı, ekranlarda ‘asgari ücret 30 bin TL olmalı’ diyen partisinin söylemleriyle taban tabana zıt hareket ederek işçileri 25 bin TL’ye mahkûm ediyor" şeklinde konuştu.

Sendikanın en sert tepkisi ise "28 Şubat benzeri ikna odaları" iddiasına geldi. Dağ, "Belediye, tıpkı 28 Şubat’taki utanç verici uygulamalar gibi kurduğu odalarda işçileri sendikamızdan istifaya zorluyor. Bu, Anayasa’ya aykırı bir zorbalıktır ve demokrasiye meydan okumadır!" açıklamasını yaptı.

Hizmet-İş Sendikası, Pazarcık Belediyesi’ne üç maddelik bir ültimatom iletti: Toplu iş sözleşmesi derhal eksiksiz uygulanacak, Eksik maaş ve ikramiyeler 24 saat içinde ödenecek, Sendikal baskı ve "ikna odaları" kaldırılacak.

Son olarak, "Yıkılan binalar yeniden inşa edilir; ama emekçilerin gasp edilen umudu ve onuru asla telafi edilemez" diyen Dağ, tüm hukuki yollarla mücadele edeceklerini ve zulme boyun eğmeyeceklerini ilan etti. Açıklama, "Yaşasın hak mücadelemiz!" sloganıyla son buldu.