Vatandaşların daha sağlıklı bir bayram geçirebilmeleri içinarefe gününden başlayarak yoğun bir program çerçevesinde ilçenin tamamında temizlik çalışması yapan Onikişubat Belediyesi, yoğun çaba ve gayretleri sonucunda vatandaşların takdirini kazandı.

Bayram döneminde Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını önceliklendirmek amacıyla gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları ile tam 3 bin 250 çöp sandığını hem toplayıp hem de yıkayarak dezenfekte ederken, toplamda 3 bin 750 ton atık topladı.

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmedegün gün temizlik çalışmaların ilişkin bilgi verildi.

Bu kapsamda Arefe Günü’nde 722 ton çöp toplanırken, bayramın ilk gününde bu sayı 1090 tona kadar ulaştı. İkinci günde 875 ton, üçüncü günde 550 ton ve dördüncü günde ise 510 ton atık, titizlikle toplandı. Toplamda 3750 ton çöp toplayan Onikişubat Belediyesi, halk sağlığını etkileyebilecek faciaların önüne geçti.

Hayvan atıkları hassasiyetle toplandı

Aynı zamanda, sokaklarda ve kamu alanlarında özellikle hayvan atıkları hassasiyetle toplanarak, hijyen koşulları oluşturuldu. Onikişubat Belediyesi, sadece şehrin temizliğini sağlamakla kalmayıp, vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmelerini de garanti altına aldı.

Belediye yetkilileri, bayram süresince yapılan temizlik çalışmalarının sürekli hale getirileceğini ve çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik projelere hızla devam edileceğini belirtti.