Prof. Dr. Bakan, 41 puanlık h-indeksiile “Sıra Dışı Bilim İnsanları” arasına girdi.

Oksijen Gazetesi’nden Baran Can Sayın’ın yaptığı analiz çalışmasında, rektörlerin akademik başarıları Google Scholar, Scopus ve SOBİAD gibi güvenilir bilimsel veri tabanları kullanılarak hazırlanan ve uluslararası geçerliliği olan h-indeksi kriteriyle ölçüldü.

Araştırmada Türkiye’deki rektörlerin ortalama h-indeksi 17.7 olarak belirlenirken KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ın h-indeksi puanı 41 oldu. Rektör Bakan, akademik yeterlilikte profesörlük için önerilen 18 h-indeksi sınırının da bir hayli üzerinde yer edindi.

Öte yandan, h-indeksi 40 ve üzeri olan akademisyenler “Sıra Dışı Bilim İnsanı” kategorisinde değerlendiriliyor. 41 puanlık derecesi ile tüm rektörler arasında 12. Sırada yer alan ve “Sıra Dışı Bilim İnsanı” kategorisinde yer edinen Prof. Dr. Bakan, 190 mevkidaşını geride bıraktı.

KİÜ Rektörü Bakan, rektör olarak görev yaptığı 2 yıllık süreçte, üniversitenin fiziki imkanlarının geliştirilmesi, bölüm, program ve öğrenci sayıları ile akademik ve idari kadrosunun güçlendirilmesinde önemli çalışmalara imza atmıştı. Rektör Bakan’ın bireysel akademik çalışmaları ile de Türkiye’nin en başarılı rektörleri arasında üst sıralarda yer alması büyük takdir topladı.