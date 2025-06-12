Dernek Başkanı Baki Özdoğan, Kahramanmaraş’ta ender görülen ve bilimsel açıdan önemli bir anı ölümsüzleştirdi: Sazlıklar arasında yuva kurmaya hazırlanan bir bahri kuşu (Podiceps cristatus), tüm zarafetiyle objektife yansıdı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşam süren bahri kuşu, Anadolu’da nadiren yuvalarken görüntüleniyor. Bu anın Kahramanmaraş’ta belgelenmiş olması, bölgenin biyolojik çeşitliliğine dair güçlü bir kanıt niteliği taşıyor.

Baki Özdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Doğanın sessiz sahnesinden yakaladığımız bu kare, hem fotoğraf sanatı hem de doğa bilinci açısından büyük bir kazanım. Bahri kuşunun burada yuvalaması, Kahramanmaraş’ın sahip olduğu doğal zenginliğin yaşayan bir ispatıdır,” dedi.

Genellikle durgun ve temiz sularda yaşayan, zarif yapısı ve etkileyici çiftleşme danslarıyla bilinen bahri kuşunun bu davranışı, doğa gözlemcileri ve kuş bilimciler arasında da büyük heyecan yarattı.

Kahramanmaraş’ta bahri kuşunun üreme alanı olarak tercih ettiği bu sulak bölge, doğal yaşamın korunması adına daha fazla dikkat ve duyarlılık gerektiriyor.

KAMFOD, doğaya olan duyarlılığı artırmak ve fotoğraf aracılığıyla farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.