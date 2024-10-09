Başkan Sarı, balığın besin değeri hakkında bilgi vererek, “Balık, omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Haftada en az bir kere balık tüketilmesini öneriyoruz. Sağlık açısından önemli faydaları bulunuyor.” dedi.

Fiyatların düşmesinin nedenleri arasında sezonluk dalgalanmalar, av sezonunun açılması ve artan yerli üretim gösterildi.

Sarı, bu durumu fırsat bilen tüketicilere, taze ve sağlıklı balık almanın tam zamanı olduğunu belirtti.

Kahramanmaraşlı balıkçılar, indirimlerle birlikte satışların artacağını ve bölgedeki balık tüketiminin yükselebileceğini umuyor.

Başkan Sarı, “Tüketicilerin balık alımını artırmaları, hem onların sağlığına hem de balıkçılarımızın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak.” şeklinde konuştu.

İbrahim Sarı, ayrıca bu indirimlerin sadece belli bir süreyle sınırlı olduğunu, bu nedenle tüketicilerin bu fırsatı değerlendirmelerini önerdi. Sarı, balık fiyatlarındaki bu düşüşün, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi açısından da önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş’ta deniz ürünlerine olan ilginin artmasıyla birlikte, balıkçılar da daha geniş bir ürün yelpazesi sunmayı hedefliyor. Bu gelişmeler, hem bölge ekonomisine katkı sağlamakta hem de halk sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.

Balık fiyatlarındaki bu şok indirimin, Kahramanmaraş’ta tüketici memnuniyetini artırması bekleniyor.