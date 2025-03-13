25 Yıllık Dostluk ve Samimiyet

1999-2002 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı, 22. Dönem Milletvekilliği ve AK Parti’de üstlendiği kritik görevlerle şehrin kalkınmasına katkı sunan Mahçiçek, basın mensuplarıyla kurduğu samimi bağlarla da tanınıyor. 2014’te Onikişubat Belediye Başkanlığı’na seçilen ve yaklaşık 25 yıldır medya çalışanlarını “aile” olarak nitelendiren Mahçiçek, “Basın abisi” olarak anılıyor. Görevi bıraktıktan sonra dahi gazetecilerle iletişimini sürdüren Mahçiçek, bu iftar programıyla hem geçmişi yâd etti hem de güncel konulara dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Türkiye’nin Büyüme İvmesi ve Savunma Sanayisi Vurgusu

Türkiye’nin son 20 yılda kat ettiği ekonomik yolculuğa dikkat çeken Mahçiçek, “2000’lerin başında 2,5 milyar dolar olan ihracatımız, bugün 265 milyar dolar seviyesine ulaştı. Savunma sanayisinde ise İHA ve SİHA’larımızla Karabağ’dan Akdeniz’e kadar küresel bir güç haline geldik” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın Sanayi ve İstihdam Devrimi

Konuşmasında şehrin ekonomik dönüşümüne de değinen Mahçiçek, “1980 sonrası teşviklerle sanayide sıçrama yaşayan Kahramanmaraş, tekstilden enerjiye 1,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaştı. İş insanlarımız 140 bini aşkın vatandaşa ekmek kapısı oldu” dedi. Eğitim ve teknoloji alanında reform çağrısı yapan Mahçiçek, “Gençlerimize fırsat verildiğinde dünya çapında başarılar elde edeceklerine inanıyorum” mesajını paylaştı.

Deprem Sonrası Dayanışma ve ‘Birlik’ Vurgusu

Son dönemde yaşanan deprem felaketine de temas eden Mahçiçek, “Acılarımızı birlikte göğüsledik. Şimdi, daha güvenli ve modern şehirler inşa etmek için aynı dayanışmayı sürdürmeliyiz” diyerek toplumsal bütünleşmenin önemini vurguladı.

Basınla Kucaklaşma ve Anlamlı Mesaj

Program, katılımcıların hem hüzünlü anıları tazelediği hem de umut dolu sohbetlerle şehrin geleceğine dair vizyonların paylaşıldığı bir buluşmaya dönüştü. Mahçiçek’in basına verdiği desteğin yıllardır değişmediğini belirten gazeteciler ise, “Böyle değerli bir ismi aramızda görmek gurur verici” yorumunu yaptı.