Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu hizmet sayesinde çocuklar hem disiplinli bir spor eğitimi alıyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal yönlerini geliştiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl da gençlerin yaz tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerine imkân tanıyor. Şehirde sporu yaygınlaştırmak ve çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede, eğitimler tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda Şehit Zekeriya Boyar Spor Salonu ve Hoca Ahmet Yesevi Spor Salonu’nda düzenlenen basketbol eğitimleri, çocuklardan büyük ilgi görüyor. 400 öğrencinin katılım sağladığı eğitimlerde, alanında uzman antrenörler eşliğinde temel basketbol becerileri kazandırılıyor. Top sürme, paslaşma, şut atma, takım oyununa uyum sağlama gibi temel becerilerin yanı sıra çocukların fiziksel gelişimleri de destekleniyor.

Sporla Gelişim, Sporla Sosyalleşme

Büyükşehir Belediyesinin tamamen ücretsiz olarak sunduğu bu hizmet sayesinde çocuklar hem disiplinli bir spor eğitimi alıyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal yönlerini geliştiriyor. Öğrenciler, spor salonlarında hem eğleniyor hem de öğrenmenin keyfini yaşıyor. Eğitimleri yakından takip eden veliler de uygulamadan son derece memnun. Çocuklarının yaz tatilini kaliteli bir ortamda geçirmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi, Yaz Spor Okulları ile çocukların ve gençlerin sadece spor becerilerini değil; özgüven, disiplin ve ekip ruhu gibi hayati değerleri de kazanmalarını hedefliyor.